Взрослый против подростка: жуткие кадры избиения подростка в Алматы возмутили Казнет

В Медеуском районе Алматы конфликт между взрослым мужчиной и подростком перерос в рукоприкладство и стал поводом для начала криминального расследования, передает Zakon.kz.

Кадры потасовки изначально появились в Telegram-канале egovpress. Авторы публикации сопроводили ролик лаконичным, но вызывающим вопросы описанием ситуации.

"Очевидцы утверждают, что в Медеуском районе города Алматы неизвестный взрослый мужчина победил подростков в драке", – говорится в сообщении.

На случившееся незамедлительно отреагировали правоохранительные органы. В пресс-службе Департамента полиции Алматы подтвердили факт начала досудебного расследования.

"По факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", – сообщили в ведомстве корреспонденту Zakon.kz 9 июля 2026 года.

В полиции также добавили, что в ходе расследования будут изучены причины и условия возникновения конфликта, а также дана правовая оценка действиям каждого из его участников.

На данный момент ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Алматы.

Ранее в Актау словесная перепалка между посетителями едва не закончилась трагедией. В ходе конфликта один из мужчин выстрелил оппоненту прямо в лицо из сигнального устройства.