В Атырауской области возбудили уголовное дело после нападения на полицейских

В Макатском районе группа молодых людей напала на сотрудников полиции, которые находились при исполнении. Инцидент произошел вечером 3 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента полиции, правоохранители пресекали противоправную ситуацию, когда несколько граждан повели себя агрессивно и применили к ним физическую силу. В результате пострадали двое полицейских.

"3 апреля около 22:00 в Макатском районе сотрудники полиции при исполнении служебных обязанностей пресекли противоправную ситуацию. В ходе разбирательства установлено, что группа граждан, проявив агрессию, применила физическую силу в отношении сотрудников полиции. В результате двое сотрудников пострадали", – сообщили в пресс-службе ДП региона.

Всех участников инцидента уже установили. В отношении них приняли процессуальные меры. Дело расследуют по статье "Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти".

"Подчеркиваем, что любые противоправные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов являются грубым нарушением закона и влекут установленную законодательством ответственность. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – добавили в ведомстве.

