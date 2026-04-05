#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
470.46
543.1
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

В Атырауской области возбудили уголовное дело после нападения на полицейских

Фото: Zakon.kz
В Макатском районе группа молодых людей напала на сотрудников полиции, которые находились при исполнении. Инцидент произошел вечером 3 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента полиции, правоохранители пресекали противоправную ситуацию, когда несколько граждан повели себя агрессивно и применили к ним физическую силу. В результате пострадали двое полицейских.

"3 апреля около 22:00 в Макатском районе сотрудники полиции при исполнении служебных обязанностей пресекли противоправную ситуацию. В ходе разбирательства установлено, что группа граждан, проявив агрессию, применила физическую силу в отношении сотрудников полиции. В результате двое сотрудников пострадали", – сообщили в пресс-службе ДП региона.

Всех участников инцидента уже установили. В отношении них приняли процессуальные меры. Дело расследуют по статье "Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти".

В полиции подчеркнули, что нападения на сотрудников правоохранительных органов являются грубым нарушением закона и влекут ответственность.

"Подчеркиваем, что любые противоправные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов являются грубым нарушением закона и влекут установленную законодательством ответственность. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – добавили в ведомстве.

Ранее пьяная казахстанка оскорбила полицейского и попала под суд.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: