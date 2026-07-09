Грузовик с зерном стал препятствием для других машин на трассе Караганда – Астана

Рано утром 9 июля КАМАЗ с зерном опрокинулся на трассе в Карагандинской области и стал препятствием для других автомобилей, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, 39-летний водитель КамАЗа, перевозившего зерно в сторону Караганды, не справился с управлением.

"Грузовик врезался в дорожное ограждение, после чего прицеп опрокинулся", – прокомментировали ДТП в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Профессионально проявили себя дорожники, которые быстро устранили препятствие для других машин.

В настоящее время проводится проверка, специалисты устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Видео с места происшествия разместила на своем YouTube-канале корреспондент издания EKARAGANDA.KZ.

Также 9 июля около 08:40 на 885-м километре автодороги Алматы – Усть-Каменогорск, вблизи села Жарма Жарминского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.