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Происшествия

Нож в шею воткнули алматинцу в кафе

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 15:41 Фото: unsplash
Гулянка в баре закончилась поножовщиной в Алматы. Инцидент попал на камеры, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 10 июля 2026 года рассказали, что вечерний конфликт в одном из заведений закончился тяжелым ранением. 45-летний мужчина оказался на операционном столе после удара ножом в шею.

"По предварительной версии следствия, преступление было совершено на почве внезапно возникшего конфликта между знакомыми. Полицейские Медеуского района по горячим следам задержали подозреваемого – 32-летнего мужчину. Предполагаемое орудие преступления изъято", – сообщили в ДП.

По факту нападения возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Другая кровавая сцена разыгралась в Алматы ранее – мужчина получил ножевые ранения во время празднования дня рождения.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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