Нож в шею воткнули алматинцу в кафе

Гулянка в баре закончилась поножовщиной в Алматы. Инцидент попал на камеры, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 10 июля 2026 года рассказали, что вечерний конфликт в одном из заведений закончился тяжелым ранением. 45-летний мужчина оказался на операционном столе после удара ножом в шею.

"По предварительной версии следствия, преступление было совершено на почве внезапно возникшего конфликта между знакомыми. Полицейские Медеуского района по горячим следам задержали подозреваемого – 32-летнего мужчину. Предполагаемое орудие преступления изъято", – сообщили в ДП.

По факту нападения возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Другая кровавая сцена разыгралась в Алматы ранее – мужчина получил ножевые ранения во время празднования дня рождения.