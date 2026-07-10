Мать пятерых детей умерла после родов в Таразе

В Таразе скончалась 37-летняя Улбосын Карасаева, которая после родов почти месяц находилась в областном перинатальном центре. Женщина перенесла кесарево сечение, несколько операций и последние 12 дней провела в коме, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, Улбосын приехала из села Турар Рыскуловского района, чтобы родить пятого ребенка. Мальчик появился на свет здоровым, однако через два дня после родов у женщины поднялась высокая температура. После этого ее состояние резко ухудшилось, врачи провели несколько операций, в том числе по удалению органов.





"Последние 12 дней она была в коме, так и не пришла в себя. Ей удалили матку, потом селезенку. Затем сделали операцию на желудке. Всего было пять операций, а позже ей разрезали горло и подключили аппарат. У нас никто ничего не спрашивал, все делали молча", – рассказал супруг погибшей Елдос Есеев.

Родные женщины считают, что причиной ухудшения состояния могла стать инфекция, полученная в больнице. Кроме того, семья заявляет, что перед кесаревым сечением с роженицы якобы потребовали деньги.

"Она звонила нам, плакала и говорила, что у нее требуют 30 тысяч тенге. Пока она не отдала деньги, операцию не делали. Мы считаем, что ее заразили инфекцией в больнице", – заявила родственница погибшей Дина Есеева.

В перинатальном центре отказались раскрывать причину смерти, сославшись на медицинскую тайну. При этом в учреждении заявили, что роды проходили с осложнениями, а пациентке оказывали необходимую помощь в полном объеме.

В Управлении здравоохранения Жамбылской области сообщили, что по факту смерти будет проведена проверка.

"Комитетом контроля качества медицинской и фармацевтической деятельности будет проведена проверка. Также будет создана рабочая группа для проведения служебного расследования. Окончательное заключение о причине материнской смертности будет представлено после получения результатов судебно-медицинской экспертизы", – сообщила руководитель отдела управления здравоохранения Жамбылской области Айжан Терликбаева.

Родные Улбосын Карасаевой намерены добиться полного расследования и привлечения виновных к ответственности. Они также отмечают, что это уже второй случай смерти женщины в стенах данного перинатального центра за последние полгода.

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