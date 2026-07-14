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Происшествия

Просто хотел попасть на рыбалку: необычное преступление в Актюбинской области

Угнал грузовик, чтобы съездить на рыбалку: необычная история в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 18:19 Фото: polisia.kz
Возле одного из супермаркетов в районе жилого массива Жилянка в Актюбинской области был угнан грузовой автомобиль, прибывший для разгрузки товара, сообщает Zakon.kz.

Ориентировку незамедлительно получили сотрудники патрульной полиции. Уже на автодороге Актобе – Хромтау грузовик был обнаружен и остановлен. За рулем находился подозреваемый.

Как пояснил мужчина, он направлялся на рыбалку. Из-за жаркой погоды решил не идти пешком и сначала попытался открыть грузовой отсек автомобиля. Когда это не удалось, проник в кабину, где обнаружил ключи в замке зажигания. Недолго думая, завел двигатель и отправился на рыбалку. Однако доехать до места отдыха не успел – по пути его остановили сотрудники полиции.

По факту неправомерного завладения транспортным средством начато досудебное расследование.

В полиции напомнили: оставляя автомобиль даже на несколько минут, обязательно глушите двигатель, забирайте ключи и запирайте двери. Такая простая мера поможет сохранить ваше имущество.

Ранее сообщалось, что автомобиль журналистки угнали на юге Казахстана.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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