Успели в последнюю минуту: отчаявшегося алматинца буквально сняли с люстры

В последний момент спасли жизнь алматинцу, друзья которого забили тревогу, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы 15 июля 2026 года рассказали, что на канал "102" поступило сообщение неравнодушных друзей о том, что мужчина, оставшись один дома, находится в тяжелом эмоциональном состоянии и может причинить себе непоправимый вред.

Участковый инспектор Медеуского района сразу прибыл по указанному адресу. Вместе с друзьями мужчины он вошел в квартиру. Опасения подтвердились: хозяин уже успел закрепить петлю на люстре.

"Не теряя ни секунды, полицейский снял мужчину с петли и предотвратил трагедию. По предварительным данным, в последние дни мужчина тяжело переживал семейные проблемы и злоупотреблял спиртными напитками. После спасения его передали бригаде скорой медицинской помощи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, мужчине оказывается необходимая помощь", – сообщили в полиции.

Похожий случай произошел в Алматы в июне 2026-го. Тогда стражи порядка успели в последний момент и спасли мужчину от прыжка с 16 этажа.