Опухоль весила в два раза больше ребенка: в Алматы врачи совершили чудо во время экстренных родов

В Городском перинатальном центре №2 Алматы врачи не просто спасли жизнь маме и малышу, но и совершили практически невозможное – сохранили женщине возможность иметь детей в будущем, сообщает Zakon.kz.

Об этой истории рассказали сегодня, 15 июля 2026 года, в пресс-службе Министерства здравоохранения страны.

Все началось с того, что на 35-й неделе беременности в центр экстренно доставили 40-летнюю женщину. У нее преждевременно отошли воды. Обследование показало, что у плода нарушено кровообращение. Жизнь ребенка висела на волоске и врачи приняли решение – проводить кесарево сечение.

Уже на операционном столе, как уточняют в пресс-службе, хирургов ждал "сюрприз":

"Внутри пациентки находилась гигантская миома размером 20×25 сантиметров. Операцию сильно осложнял тяжелый спаечный процесс – кишечник женщины плотно прирос к матке".

В итоге акушеры-гинекологи и онкологи совершили настоящее чудо: на свет появился мальчик весом 2,2 кг.

"Хирурги аккуратно вырезали огромную опухоль весом 5,1 кг (это в два раза больше веса самого ребенка). Кроме того, врачам удалось полностью сохранить женщине репродуктивную функцию – в будущем она сможет снова стать мамой". Пресс-служба Минздрава РК

На сегодняшний день новоиспеченная мама и ее малыш чувствуют себя отлично и уже благополучно выписались домой.

Материал по теме Герои между небом и землей: талдыкорганец показывает спасательные операции на вертолетах

Немного ранее главный онколог Казахстана, доктор медицинских наук Диляра Кайдарова рассказала, что будет, если содрать родинку, и как распознать опасное образование на коже.