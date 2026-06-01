ДТП на скорости 219 км в час: подсудимый не явился в зал суда

1 июня 2026 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам началось главное судебное разбирательство по делу о резонансном ДТП на проспекте аль-Фараби в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Подсудимый Александр Пак не смог явиться в зал заседания из-за состояния здоровья, но участвовал в процессе посредствам онлайн через Zoom. Судья Еркин Майшинов разрешил ему отвечать на вопросы сидя из-за проблем с ногами. Адвокат подсудимого на предварительном слушании отмечала, что обвиняемый не выздоровел после ДТП и все еще нуждается в лечении.

Кроме того, в зал не явились потерпевшие – родные погибших в аварии Томирис Кыдырбек, Еламана Тлемесова и Кумар Тенелбаевой.

Председательствующий по уголовному делу судья напомнил представителям СМИ о просьбе потерпевшей стороны, которые просили не показывать их лица в публикациях, и потребовал соблюдать принятое постановление по этому ходатайству.

Суд перешел к судебному следствию.

"Подсудимый, находясь в алкогольном опьянении, игнорируя требования ПДД, умышленно управлял личным транспортом Zeekr на подложных госномерах. На ВОАД, где скоростное ограничение 80 км в час, превысив скорость, выехал на проспект аль-Фараби, пересечение с улицей Мендикулова, на встречной полосе столкнулся с авто Mercedes, в котором находились три человека. Они скончались на месте", – зачитал обвинительный акт прокурор Алибек Кумисбеков.

Обвиняемый отметил, что вину в совершении ДТП, повлекшем смерть людей, признал в полном объеме.

Суд установил порядок процесса: начать судебное следствие с допроса потерпевших, затем – показания свидетелей, исследование материалов дела, допрос подсудимого и переход к прениям.

Ранее подсудимый Александр Пак попросил прощения у семьи потерпевших.

21 марта 2026 года стало известно, что три человека погибли в страшном ДТП в Алматы. Водитель Zeekr, который был пьян, выехав на встречную полосу на проспекте аль-Фараби, столкнулся с Mercedes, в результате чего водитель и двое пассажиров второго авто погибли на месте. Как стало известно, предполагаемый виновник аварии якобы участвовал в гонках на дороге. Он выжил, на него завели уголовное дело. После этого ЧП в Алматы направили сотрудников Департамента собственной безопасности, Комитета административной полиции и Департамента по работе с личным составом для проверки.

