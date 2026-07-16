Поход в горы для туриста завершился спасательной операцией в Алматинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Алматинской области, в Талгарском районе, в районе пика "Панорама" на высоте 3260 м над уровнем моря спасатели Службы спасения ДЧС города Алматы провели очередную спасательную операцию, сообщает Zakon.kz.
18-летнему молодому человеку во время нахождения в горах стало плохо, в результате чего он не смог самостоятельно передвигаться. Получив сообщение о происшествии, спасатели оперативно прибыли к месту, оказали необходимую помощь и эвакуировали пострадавшего с горной местности.
После спуска молодой человек был передан бригаде Центра медицины катастроф МЧС для дальнейшего оказания медицинской помощи.
МЧС напоминает: перед выходом в горы необходимо учитывать физическую подготовку, погодные условия, иметь при себе достаточный запас воды, средства связи и заранее информировать близких о своем маршруте.
Ранее сообщалось, зачем туристы едут на соленое озеро в Павлодарской области.
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