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События

Поход в горы для туриста завершился спасательной операцией в Алматинской области

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 06:07 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Алматинской области, в Талгарском районе, в районе пика "Панорама" на высоте 3260 м над уровнем моря спасатели Службы спасения ДЧС города Алматы провели очередную спасательную операцию, сообщает Zakon.kz.

18-летнему молодому человеку во время нахождения в горах стало плохо, в результате чего он не смог самостоятельно передвигаться. Получив сообщение о происшествии, спасатели оперативно прибыли к месту, оказали необходимую помощь и эвакуировали пострадавшего с горной местности.

После спуска молодой человек был передан бригаде Центра медицины катастроф МЧС для дальнейшего оказания медицинской помощи.

МЧС напоминает: перед выходом в горы необходимо учитывать физическую подготовку, погодные условия, иметь при себе достаточный запас воды, средства связи и заранее информировать близких о своем маршруте.

Ранее сообщалось, зачем туристы едут на соленое озеро в Павлодарской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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