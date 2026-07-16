190 детей и 20 взрослых эвакуировали из лагеря близ "Семей орманы"

В области Абай из лагеря эвакуировали детей. Причина – природный пожар, разгоревшийся 16 июля 2026 года в РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы", сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в департаменте полиции (ДП) региона:

"Во время природного пожара в области Абай сотрудники полиции эвакуировали 190 детей и 20 работников детского лагеря "DosbolLike", расположенного вблизи зоны возгорания".

Отмечается, что стражи порядка с первых минут после поступления сообщения о пожаре прибыли к лагерю и незамедлительно приступили к эвакуации.

Чтобы не допустить паники, детей выводили спокойно и организованно. Самых маленьких сотрудники брали на руки, успокаивали и сопровождали в безопасное место.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают нести службу в усиленном режиме:

организовано оцепление опасной территории,

перекрыты подъездные пути к месту пожара,

обеспечивается беспрепятственный проезд пожарной, инженерной и другой специальной техники.

Также полицейские сопровождают колонны экстренных служб, регулируют дорожное движение, обеспечивают общественный порядок и принимают меры по охране оставленного жителями имущества.

"Работа ведется в круглосуточном режиме во взаимодействии с Министерством по чрезвычайным ситуациям, Министерством экологии и природных ресурсов, Министерством обороны и другими задействованными службами. Министерство внутренних дел призывает граждан строго соблюдать требования сотрудников экстренных служб, не приближаться к опасной зоне и не препятствовать работе специальной техники". Пресс-служба ДП области Абай

Ранее сообщалось, что 16 июля 2026 года в РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" в области Абай вспыхнул пожар. Возгорание было зарегистрировано в 09:45 в 57-м квартале Камышенского лесничества Бородулихинского филиала.

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