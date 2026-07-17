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События

Молодой алматинец решил разыграть охранников в метро и уехал за решетку

Метрополитен, пассажиры метро, метро, общественный транспорт, вагоны метро, люди в метро, работники метро, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 10:27 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Неудачная шутка в метро обернулась арестом для жителя Алматы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города рассказали, что во время досмотрового контроля на станции метро "Райымбек батыра" молодой человек заявил сотруднику службы безопасности, что в его сумке якобы находится опасный предмет.

"Информация была незамедлительно передана в полицию. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, территория была проверена. В ходе осмотра никаких опасных или запрещенных предметов обнаружено не было. Позже 22-летний алматинец признался, что произнес эти слова в шутку", – сообщили в ДП.

Такие высказывания неизбежно влекут серьезные последствия. Решением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям алматинца наказали арестом на пять суток.

Другой пассажир устроил переполох в метро Алматы из-за найденных у него боеприпасов.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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