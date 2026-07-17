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Происшествия

Склад с сотнями электросамокатов и батарей к ним чуть не взлетел на воздух в Алматы

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 10:07 Фото: Zakon.kz
В Алматы на складе с литий-ионными батареями и новыми прокатными электросамокатами произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) от 17 июля 2026 года, на пульт 112 поступило сообщение о пожаре в складском помещении Алмалинского района.

"По прибытии сотрудники МЧС установили, что произошло возгорание литий-ионных батарей. Существовала угроза распространения огня на новые аккумуляторы и электросамокаты. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание менее чем за полчаса и не допустили дальнейшего распространения огня. Пострадавших нет", – сообщили в ДЧС.

В результате удалось сохранить более 100 литий-ионных батарей и около 300 новых электросамокатов.

Спасатели напомнили, что литий-ионные батареи при возгорании требуют особого подхода к тушению и длительного охлаждения из-за риска повторного воспламенения.

Согласно информации из открытых источников, литий-ионные батареи могут взрываться, когда горят. Это связано с цепной реакцией, при которой выделяется много тепла и газов. Если газы скапливаются внутри герметичного корпуса, давление растет, и происходит сильный хлопок или взрыв.

Накануне, 16 июля, в Астане взорвался газовый баллон в помещении, где готовили тандырную самсу. Пострадали несколько человек.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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