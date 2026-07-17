В Алматы веселые пассажирки автобуса заставили улыбнуться сурового полицейского – вирусное видео

В Алматы пассажирки микроавтобуса сумели смутить полицейского, остановившего транспорт для проверки, сообщает Zakon.kz.

Видео с подписью "Так быстро нас еще не проверяли" появилось в соцсетях. Компания девушек ехала на концерт. На одном из постов микроавтобус остановили сотрудники дорожной полиции для стандартной проверки. Пока шла проверка документов, девушки включили известную песню "Младший лейтенант" и стали подпевать.

"Искренние эмоции, хорошее настроение и доброжелательная атмосфера сделали свое дело – даже обычно серьезные сотрудники не смогли сдержать улыбок. Всего на минуту служебная строгость уступила место человеческому теплу. Этот короткий момент подарил хорошее настроение всем участникам встречи и стал напоминанием о том, что доброта, уважение и искренние эмоции способны объединять людей", – прокомментировали историю в Департаменте полиции (ДП) Алматы.

Там добавили, что иногда достаточно одной улыбки, чтобы напомнить: за формой и погонами стоят такие же люди.

Другая добрая история произошла на днях в Шымкенте. Полицейские приехали на детскую площадку и развали детям мороженое.