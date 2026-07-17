Пожилой актюбинец убил собутыльника, выбросил тело на помойку и получил срок

К 14 годам лишения свободы приговорили 62-летнего жителя Актобе, который убил своего знакомого и попытался скрыть следы преступления, выбросив тело в сумке на помойку, передает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, которые приводит газета "Диапазон", преступление произошло 21 февраля. По словам гособвинителя, к фигуранту пришел в гости знакомый.

В ходе распития алкоголя между мужчинами возникла ссора, закончившаяся поножовщиной: хозяин нанес гостю несколько ударов ножом, оказавшихся смертельными.

"Как было сказано при оглашении приговора в специализированном межрайонном суде по уголовным делам, более двух дней труп оставался в квартире, подсудимый из-за этого не мог спать. 24 февраля, среди ночи он положил тело в сумку и на санках вывез его на мусорную площадку рядом с домом на ул. Бр. Жубановых. Только 11 марта сумка вызвала подозрение, на место вызвали полицейских, было возбуждено уголовное дело", – говорится в публикации.

Подозреваемого вскоре нашли, он признался. По приговору суда он будет отбывать наказание в учреждении средней безопасности и должен выплатить родственнику погибшего 2 млн тенге в счет возмещения морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что тело пенсионерки обнаружили в Актау.