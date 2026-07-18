Алматинец нашел прибыльную "работу" в интернете и лишился свободы в первый день

В Алматы сотрудники патрульной полиции задержали начинающего закладчика, который попался правоохранителям в свой первый же рабочий день. При обыске у молодого человека изъяли сверток с предполагаемой "синтетикой", передает Zakon.kz.

Об этом 18 июля 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции города. По данным ведомства, инцидент произошел в микрорайоне Достық.

Внимание патрульного экипажа "Буран-904" привлек молодой человек, который при виде сотрудников полиции резко изменил траекторию движения и попытался скрыться.

Однако уйти от преследования правоохранителей ему не удалось.

"Во время проверки у задержанного обнаружили сверток с веществом, предположительно, синтетического происхождения. По словам самого молодого человека, он впервые вышел на так называемую "работу" наркозакладчика, которую нашел через интернет", – говорится в сообщении.

За распространение запрещенных веществ ему обещали вознаграждение в криптовалюте. Изъятое вещество направлено на судебно-химическую экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен под стражу.

Полиция Алматы напоминает: обещания легкого заработка в интернете могут привести не к доходу, а к уголовной ответственности и сломанной судьбе. Не становитесь частью наркобизнеса.

Ранее в Астане вынесли приговор по громкому делу о контрабанде наркотиков из Таиланда.