Девушки жестоко избили школьницу в Алматы и заставили ее встать на колени

В социальных сетях распространилась видеозапись жестокого избиения несовершеннолетней в Алматы, которая вызвала широкий общественный резонанс. В правоохранительных органах города отреагировали на инцидент и сообщили о начале расследования, передает Zakon.kz.

Кадры с издевательствами над подростком были опубликованы в Telegram-канале HALYQSTAN. На записи зафиксировано, как группа девушек бьет свою ровесницу по лицу, таскает за волосы, унижает и заставляет встать на колени, снимая все происходящее на камеру мобильного телефона.

По предварительным данным, одна из участниц конфликта позже сама выложила этот ролик в открытый доступ. И хотя видеозапись вскоре была удалена со страницы, сотрудники полиции успели ее выявить и изучить.

За официальными разъяснениями корреспондент Zakon.kz обратился в Департамент полиции города Алматы. В ведомстве подтвердили факт совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетней и подчеркнули, что виновные лица понесут наказание.

"По данному факту Управлением полиции Наурызбайского района расследуется уголовное дело. В настоящее время установлены все участники инцидента. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ведомства 18 июля 2026 года.

Правоохранители также добавили, что ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции города Алматы.

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