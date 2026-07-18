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Происшествия

Девушки жестоко избили школьницу в Алматы и заставили ее встать на колени

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 20:18 Фото: Zakon.kz
В социальных сетях распространилась видеозапись жестокого избиения несовершеннолетней в Алматы, которая вызвала широкий общественный резонанс. В правоохранительных органах города отреагировали на инцидент и сообщили о начале расследования, передает Zakon.kz.

Кадры с издевательствами над подростком были опубликованы в Telegram-канале HALYQSTAN. На записи зафиксировано, как группа девушек бьет свою ровесницу по лицу, таскает за волосы, унижает и заставляет встать на колени, снимая все происходящее на камеру мобильного телефона.

По предварительным данным, одна из участниц конфликта позже сама выложила этот ролик в открытый доступ. И хотя видеозапись вскоре была удалена со страницы, сотрудники полиции успели ее выявить и изучить.

За официальными разъяснениями корреспондент Zakon.kz обратился в Департамент полиции города Алматы. В ведомстве подтвердили факт совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетней и подчеркнули, что виновные лица понесут наказание.

"По данному факту Управлением полиции Наурызбайского района расследуется уголовное дело. В настоящее время установлены все участники инцидента. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ведомства 18 июля 2026 года.

Правоохранители также добавили, что ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции города Алматы.

Ранее сообщалось, что незаконные дела школьника довели его мать до суда на юге Казахстана.

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Канат Болысбек
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