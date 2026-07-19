Дикорастущая конопля обернулась наказанием для казахстанцев

В Павлодарской области сразу двоих сельчан привлекли к административной ответственности за отказ уничтожать дикорастущую коноплю на своих участках, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Ирбис ТВ", в районе Аққулы полицейские обнаружили дикорастущую коноплю во дворе местной жительницы. Ранее ей уже выдали предписание уничтожить растение, но она этого не сделала. В итоге женщину привлекли к административной ответственности.

Похожий случай произошел в районе Тереңкөл. На участке местного жителя также росла "дурман-трава". Мужчина утверждал, что растение появилось самосевом, но даже после предписания полиции не избавился от него. Его также привлекли к ответственности.

"С начала работы выдано более 100 предписаний на уничтожение дикорастущей конопли. К ответственности уже привлечены 20 человек", – сообщили в ДП Павлодарской области.

В полиции напомнили, что игнорирование официального предписания об уничтожении дикорастущих наркосодержащих растений влечет административную ответственность. Размер штрафа составляет от 10 до 100 МРП.

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