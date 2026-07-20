Курьерская доставка привела к крупной находке полиции в Алматы
Как рассказали в пресс-службе полиции, сотрудники Управления по противодействию наркопреступности задержали курьера, перевозившего баллон с закисью азота.
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили предполагаемую схему поставок и обнаружили склад, где хранились крупные партии вещества.
В результате из незаконного оборота изъяли 685 баллонов различного объема, а также оборудование, предназначенное для их заправки.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Сейчас полицейские устанавливают всех лиц, причастных к организации незаконного оборота сильнодействующего вещества, а также выясняют каналы его поставки и сбыта.
Мы также рассказывали, что в Казахстане полицейские собаки сорвали поставки около 550 кг наркотиков.