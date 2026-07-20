Курьерская доставка привела к крупной находке полиции в Алматы

В Алматы обычная курьерская доставка привела к масштабной спецоперации полиции. Вместо вручения посылки курьера задержали, а расследование вывело оперативников на крупный склад с сотнями баллонов так называемого "веселящего газа", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе полиции, сотрудники Управления по противодействию наркопреступности задержали курьера, перевозившего баллон с закисью азота.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили предполагаемую схему поставок и обнаружили склад, где хранились крупные партии вещества.

В результате из незаконного оборота изъяли 685 баллонов различного объема, а также оборудование, предназначенное для их заправки.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сейчас полицейские устанавливают всех лиц, причастных к организации незаконного оборота сильнодействующего вещества, а также выясняют каналы его поставки и сбыта.

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