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Происшествия

Супруги чудом успели выбраться: автомобиль вспыхнул на оживленной улице Алматы

автомобиль сгорел в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 00:01 Фото: Zakon.kz
В Алматы на проспекте Аль-Фараби полностью сгорел автомобиль Daewoo Damas. Возгорание произошло во время движения, в результате чего на участке дороги образовался затор, сообщает Zakon.kz.

По словам водителя, во время поездки машина начала глохнуть.

автомобиль сгорел в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 00:01

Фото: Zakon.kz

Мужчина пытался припарковаться, однако сделать этого не успел – из моторного отсека внезапно повалил густой дым.

автомобиль сгорел в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 00:01

Фото: Zakon.kz

Водитель сразу остановился и попытался самостоятельно потушить огонь с помощью огнетушителя.

автомобиль сгорел в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 00:01

Фото: Zakon.kz

На помощь пришли и другие автомобилисты.

автомобиль сгорел в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 00:01

Фото: Zakon.kz

Кроме того, мимо проезжал водовоз, водитель которого также попытался сбить пламя водой.

автомобиль сгорел в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 00:01

Фото: Zakon.kz

Несмотря на усилия очевидцев, огонь быстро охватил автомобиль. Машина полностью выгорела еще до прибытия пожарных.

автомобиль сгорел в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 00:01

Фото: Zakon.kz

В салоне находилась супружеская пара. К счастью, никто не пострадал.

автомобиль сгорел в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 00:01

Фото: Zakon.kz

Из-за происшествия в восточном направлении проспекта Аль-Фараби временно было затруднено движение транспорта.

автомобиль сгорел в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 00:01

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что полыхающий автомобиль сняли на видео в Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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