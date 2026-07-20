Супруги чудом успели выбраться: автомобиль вспыхнул на оживленной улице Алматы
По словам водителя, во время поездки машина начала глохнуть.
Мужчина пытался припарковаться, однако сделать этого не успел – из моторного отсека внезапно повалил густой дым.
Водитель сразу остановился и попытался самостоятельно потушить огонь с помощью огнетушителя.
На помощь пришли и другие автомобилисты.
Кроме того, мимо проезжал водовоз, водитель которого также попытался сбить пламя водой.
Несмотря на усилия очевидцев, огонь быстро охватил автомобиль. Машина полностью выгорела еще до прибытия пожарных.
В салоне находилась супружеская пара. К счастью, никто не пострадал.
Из-за происшествия в восточном направлении проспекта Аль-Фараби временно было затруднено движение транспорта.
Ранее сообщалось, что полыхающий автомобиль сняли на видео в Алматы.