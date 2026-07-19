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События

Стало известно, когда начнется суд по делу об убийстве Нурай Серикбай

Заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, суд, зал суда, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 22:20 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте назначена дата первого судебного заседания по резонансному делу об убийстве Нурай Серикбай. Предварительное слушание, на котором определятся ключевые процессуальные моменты предстоящего разбирательства, состоится уже в ближайший вторник, 21 июля 2026 года, передает Zakon.kz.

О начале судебного процесса 19 июля 2026 года сообщил на своей странице в соцсети Threads адвокат Аянхан Омаров, представляющий интересы стороны защиты потерпевших.

По его словам, заседание начнется в 10:00 и пройдет в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Шымкента.

"Интересы потерпевшей стороны будут представлять адвокаты Аянхан Омаров и Мухаммеджан Ахметов. Это первое судебное заседание по данному делу. В ходе предварительного слушания будут решены вопросы о назначении главного судебного разбирательства, порядке исследования доказательств, а также о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей", – написал он в своем посте.

21-летняя студентка Нурай Серикбай скончалась 11 января 2026 года от ножевых ранений, которые нанес ее знакомый. Подозреваемый в убийстве скрылся с места преступления. Но 13 января в полиции заявили о его задержании в 10 км от Шымкента. Позднее родные девушки раскрыли детали жестокого убийства.

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Канат Болысбек
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