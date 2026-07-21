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Происшествия

Требовал 2,5 млн тенге: жесткое задержание вымогателя в Атырау попало на видео

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 23:22 Фото: Zakon.kz
Момент задержания подозреваемого в вымогательстве 2,5 млн тенге в Атырау попал на видео. Мужчину с поличным схватили сотрудники Управления по противодействию экстремизму, передает Zakon.kz.

Об этом 21 июля 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона. Как сообщили в ведомстве, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след 35-летнего жителя Индерского района.

По версии следствия, мужчина вымогал у местного жителя крупную сумму денег.

"В ходе обыска у подозреваемого изъяли 2 млн 200 тысяч тенге, полученных путем вымогательства", – говорится в сообщении.

По данному факту стражи порядка начато досудебное расследование по статье "Вымогательство" Уголовного кодекса РК.

7 июля 2026 года стало известно, что в Павлодарской области была пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в совершении серии вымогательств на территории региона. По данным полиции, они держали в страхе студентов и работников предприятий.

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Канат Болысбек
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