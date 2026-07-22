Организаторов нелегального прииска осудили в ВКО

В ВКО вынесен приговор участникам группы, занимавшейся незаконной добычей золота. Работа по выявлению и пресечению нарушений в сфере недропользования проводилась при координации прокуратуры региона, сообщает Zakon.kz.

Преступную деятельность пресекли сотрудники ДКНБ совместно с Департаментом полиции и Департаментом экономических расследований. В ходе совместной операции, проведенной в июне 2025 года в долине рек Большая и Малая Шыбынды, были задержаны иностранные граждане, осуществлявшие нелегальную добычу. Правоохранители изъяли специальную технику, оборудование, золотосодержащее сырье и денежные средства.

Следствием установлено, что в 2024-2025 годах группа жителей ВКО совместно с гражданами Китайской Народной Республики организовала незаконную добычу золота на территории Уланского района. В результате противоправной деятельности был причинен ущерб лесному фонду.

В суде государственное обвинение представило доказательства, подтвердившие факты незаконного недропользования. По данным прокуратуры, злоумышленники нелегально добыли около 15 кг золота, а общий ущерб, причиненный государству, составил 766 млн тенге.

21 июля 2026 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Усть-Каменогорска признал подсудимых виновными в незаконной добыче драгоценных металлов в особо крупном размере. В зависимости от роли каждого они приговорены к различным срокам лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Казахстане накрыли подпольный цех по переработке золота.