#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+27°
$
467.65
533.26
5.96
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+27°
$
467.65
533.26
5.96
Происшествия

Смертельное столкновение Chevrolet Cobalt и Jetour X70 случилось в Костанайской области

ДТП в Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 06:00 Фото: Zakon.kz
Утром 22 июля возле костанайского села Жайылма на автодороге Костанай – Карабутак в смертельном ДТП столкнулись Chevrolet Cobalt и Jetour X70, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы департамента полиции региона, кроссовер опрокинулся, а легковой автомобиль слетел с трассы.

ДТП в Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 06:00

Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

Один водитель погиб. За жизнь второго водителя и четверых пассажиров борются врачи.

"По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на автодороге Костанай – Карабутак вблизи села Жайылма с участием автомобилей Chevrolet Cobalt и Jetour X70, где водитель скончался на месте, остальные 5 пассажиров госпитализированы, полицией начато досудебное расследование", – говорится в сообщении.
ДТП в Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 06:00

Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее 50-литровый газовый баллон вынесли пожарные из горящего дома в Костанае, а полиция привлекла к ответственности мужчину, который оскорбил сотрудницу медучреждения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
ДТП в Костанайской области
20:16, 17 сентября 2024
Один человек погиб, еще четверо пострадали в ДТП на трассе в Костанайской области
землетрясение
15:51, 27 июля 2024
Жители не почувствовали толчков при землетрясении, заявили в ДЧС Костанайской области
завод, контракты, Казахстан
17:09, 12 мая 2025
В Костанайской области дан старт CKD-производству Jetour X70 Plus
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дмитрий Бивол
05:58, Сегодня
Стали известны дата и место следующего боя Дмитрия Бивола
&quot;Ролан Гаррос&quot;
05:17, Сегодня
Организаторы "Ролан Гаррос" предложили теннисистам долю от доходов
Алекс Молчан
04:57, 23 июля 2026
Александр Бублик узнал следующего соперника на турнире в Австрии
&quot;Кайрат&quot; – &quot;Омония&quot;
04:25, 23 июля 2026
Назначены судьи на матч "Кайрат" – "Омония" в Лиге чемпионов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: