Смертельное столкновение Chevrolet Cobalt и Jetour X70 случилось в Костанайской области

Утром 22 июля возле костанайского села Жайылма на автодороге Костанай – Карабутак в смертельном ДТП столкнулись Chevrolet Cobalt и Jetour X70, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы департамента полиции региона, кроссовер опрокинулся, а легковой автомобиль слетел с трассы.

Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

Один водитель погиб. За жизнь второго водителя и четверых пассажиров борются врачи.

"По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на автодороге Костанай – Карабутак вблизи села Жайылма с участием автомобилей Chevrolet Cobalt и Jetour X70, где водитель скончался на месте, остальные 5 пассажиров госпитализированы, полицией начато досудебное расследование", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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