Смертельное столкновение Chevrolet Cobalt и Jetour X70 случилось в Костанайской области
Фото: Zakon.kz
Утром 22 июля возле костанайского села Жайылма на автодороге Костанай – Карабутак в смертельном ДТП столкнулись Chevrolet Cobalt и Jetour X70, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы департамента полиции региона, кроссовер опрокинулся, а легковой автомобиль слетел с трассы.
Один водитель погиб. За жизнь второго водителя и четверых пассажиров борются врачи.
"По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на автодороге Костанай – Карабутак вблизи села Жайылма с участием автомобилей Chevrolet Cobalt и Jetour X70, где водитель скончался на месте, остальные 5 пассажиров госпитализированы, полицией начато досудебное расследование", – говорится в сообщении.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее 50-литровый газовый баллон вынесли пожарные из горящего дома в Костанае, а полиция привлекла к ответственности мужчину, который оскорбил сотрудницу медучреждения.
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