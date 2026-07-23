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Происшествия

Казахстанка попала под поезд и чудом выжила: раскрыты детали инцидента

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 22:55 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Жамбылской области женщина попала под поезд при попытке перейти железнодорожные пути. Пострадавшая выжила, но в тяжелом состоянии находится в больнице, передает Zakon.kz.

Информация о происшествии распространилась в Сети. Как утверждают очевидцы, женщина пыталась пересечь железнодорожные пути перед приближающимся составом в неположенном месте.

Избежать столкновения машинисту не удалось.

В правоохранительных органах уже отреагировали на инцидент и приступили к официальному расследованию причин и обстоятельств произошедшего.

"20 июля текущего года по факту нарушения правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта отделом полиции на транспорте на станции Шу возбуждено уголовное дело. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия", – рассказали 23 июля 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.

Ранее сообщалось, что в пассажирском поезде сообщением Атырау – Актобе разыгралась настоящая трагедия, обернувшаяся громким скандалом: проводник попытался скрыть провоз безбилетника весьма циничным способом, оформив проездной документ на имя мужчины, который уже скончался в пути.

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Канат Болысбек
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