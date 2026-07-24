Колледжам Казахстана разрешили зарабатывать на аренде спортобъектов

Фото: akorda.kz

Колледжи Казахстана смогут сдавать спортивные объекты в аренду в свободное от учебы время. Об этом Zakon.kz сообщили 24 июля 2026 года в Министерстве просвещения.

По данным ведомства, соответствующие изменения внесены в закон "Об образовании". Ранее такое право было только у общеобразовательных школ. Теперь после окончания занятий казахстанцы смогут пользоваться спортивными залами, бассейнами, стадионами и другими спортивными объектами колледжей. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ҚР ОҚУ-АҒАРТУ МИНИСТРЛІГІ (@oqu_agartu_ministrligi) "Доходы от аренды колледжи смогут направлять на содержание и ремонт спортивных сооружений, приобретение современного спортивного инвентаря и оборудования, а также развитие материально-технической базы". Пресс-служба Министерства просвещения РК Немного ранее Министерство здравоохранения Казахстана опровергало информацию о якобы массовом провале итоговой аттестации выпускников резидентур.

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