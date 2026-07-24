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События

Колледжам Казахстана разрешили зарабатывать на аренде спортобъектов

Спорт, спортивный комплекс, стадион, спорткомплекс, бассейн , фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 11:01 Фото: akorda.kz
Колледжи Казахстана смогут сдавать спортивные объекты в аренду в свободное от учебы время. Об этом Zakon.kz сообщили 24 июля 2026 года в Министерстве просвещения.

По данным ведомства, соответствующие изменения внесены в закон "Об образовании". Ранее такое право было только у общеобразовательных школ.

Теперь после окончания занятий казахстанцы смогут пользоваться спортивными залами, бассейнами, стадионами и другими спортивными объектами колледжей.

"Доходы от аренды колледжи смогут направлять на содержание и ремонт спортивных сооружений, приобретение современного спортивного инвентаря и оборудования, а также развитие материально-технической базы".Пресс-служба Министерства просвещения РК

Немного ранее Министерство здравоохранения Казахстана опровергало информацию о якобы массовом провале итоговой аттестации выпускников резидентур.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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