Колледжам Казахстана разрешили зарабатывать на аренде спортобъектов
Фото: akorda.kz
Колледжи Казахстана смогут сдавать спортивные объекты в аренду в свободное от учебы время. Об этом Zakon.kz сообщили 24 июля 2026 года в Министерстве просвещения.
По данным ведомства, соответствующие изменения внесены в закон "Об образовании". Ранее такое право было только у общеобразовательных школ.
Теперь после окончания занятий казахстанцы смогут пользоваться спортивными залами, бассейнами, стадионами и другими спортивными объектами колледжей.
"Доходы от аренды колледжи смогут направлять на содержание и ремонт спортивных сооружений, приобретение современного спортивного инвентаря и оборудования, а также развитие материально-технической базы".Пресс-служба Министерства просвещения РК
Немного ранее Министерство здравоохранения Казахстана опровергало информацию о якобы массовом провале итоговой аттестации выпускников резидентур.
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