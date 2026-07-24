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Происшествия

Четырех человек обвиняют в насилии над несовершеннолетней в Актау

Четырех человек обвиняют в насилии над несовершеннолетней в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 23:49 Фото: Zakon.kz
В Актау в ближайшие дни начнется судебный процесс по уголовному делу о преступлениях против половой неприкосновенности и здоровья несовершеннолетней, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, по делу проходят четверо взрослых мужчин, еще один обвиняемый находится в розыске.

По данным следствия, с октября по декабрь 2025 года 16-летняя девушка подвергалась систематическому насилию. Следствие считает, что обвиняемые совершили в отношении пострадавшей преступления против половой неприкосновенности, а также вовлекли ее в употребление психотропных веществ. Кроме того, на скамье подсудимых окажется несовершеннолетняя знакомая потерпевшей, которую обвиняют в вовлечении девушки в употребление наркотиков и недонесении о преступлениях.

Представитель потерпевшей стороны Ажар Картбай заявила, что следственные органы проделали большую работу по сбору доказательств, после чего материалы были направлены в суд. По ее словам, окончательную оценку всем доказательствам даст суд в ходе закрытого судебного разбирательства.

Как отметила юрист, потерпевшая сторона намерена добиваться максимально строгого наказания для обвиняемых в случае признания их вины судом. Дело будет рассматриваться в закрытом режиме для защиты прав и частной жизни несовершеннолетней.

Ранее сообщалось, что родственник изнасиловал восьмилетнюю девочку в Жамбылской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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