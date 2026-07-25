Что делать, если на вас идет сель: инструкция от МЧС

Игнорирование предупреждений о возможном сходе селевых потоков может привести к тяжелым последствиям, отметили в МЧС РК. Спасатели подчеркнули: при объявлении угрозы необходимо незамедлительно покинуть опасную местность, сообщает Zakon.kz.

В профильном ведомстве подчеркнули, что находиться в руслах рек, ущельях и других потенциально опасных местах в период действия штормового предупреждения недопустимо, а при получении сигнала об эвакуации следует немедленно эвакуироваться.

"В случае оповещения населения о приближающемся селевом потоке, а также при первых признаках его проявления надо как можно быстрее покинуть помещение, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место. Чтобы не возник пожар, уходя из дома, нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы", – разъяснили в МЧС РК в ответ на официальный запрос редакции Zakon.kz.

Если дом расположен в опасной зоне, рекомендуется заранее составить перечень документов, имущества и медикаментов на случай эвакуации. Спасатели советуют уложить в специальный рюкзак (тревожный чемоданчик) ценности, теплые вещи, запас продуктов, воды и аптечку. При возникновении селевых потоков надо особенно остерегаться сползаний склонов, порванных и провисших электрических проводов и поврежденных газовых магистралей.

"Населению, проживающему и работающему вблизи русел селеопасных рек, нужно внимательно прослушивать соответствующие сообщения компетентных органов. При угрозе селевых выбросов, по сигналу (оповещению), надо немедленно эвакуироваться по заранее намеченным маршрутам в места укрытия, взяв с собой необходимые документы и ценные вещи. Маршрут движения и пункты сбора должны уточняться в районных отделах по ЧС и по месту жительства", – добавили в МЧС.

Спасатели разработали памятку на случай селевых потоков:

покиньте селеопасное русло, если в верховьях селеопасного бассейна наблюдается интенсивный ливневый дождь;

не останавливайтесь на отдых вблизи селеопасных русел, на озерных перемычках и под ними;

не подходите к движущемуся селевому потоку ближе чем на 50-70 метров;

не останавливайтесь вблизи отвесных скал и крутых склонов, так как от сотрясения при прохождении селя может произойти обвал или камнепад;

при обнаружении признаков селевого потока немедленно отойдите как можно дальше от русла вверх по горным склонам;

не спускайтесь в селевое русло после прохождения селевого вала.

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