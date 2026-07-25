#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
476.07
541.86
6.08
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
476.07
541.86
6.08
Происшествия

Что делать, если на вас идет сель: инструкция от МЧС

В МЧС напомнили алгоритм действий при угрозе селевых потоков, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 10:04 Фото: Zakon.kz
Игнорирование предупреждений о возможном сходе селевых потоков может привести к тяжелым последствиям, отметили в МЧС РК. Спасатели подчеркнули: при объявлении угрозы необходимо незамедлительно покинуть опасную местность, сообщает Zakon.kz.

В профильном ведомстве подчеркнули, что находиться в руслах рек, ущельях и других потенциально опасных местах в период действия штормового предупреждения недопустимо, а при получении сигнала об эвакуации следует немедленно эвакуироваться.

"В случае оповещения населения о приближающемся селевом потоке, а также при первых признаках его проявления надо как можно быстрее покинуть помещение, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место. Чтобы не возник пожар, уходя из дома, нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы", – разъяснили в МЧС РК в ответ на официальный запрос редакции Zakon.kz.

Если дом расположен в опасной зоне, рекомендуется заранее составить перечень документов, имущества и медикаментов на случай эвакуации. Спасатели советуют уложить в специальный рюкзак (тревожный чемоданчик) ценности, теплые вещи, запас продуктов, воды и аптечку. При возникновении селевых потоков надо особенно остерегаться сползаний склонов, порванных и провисших электрических проводов и поврежденных газовых магистралей.

"Населению, проживающему и работающему вблизи русел селеопасных рек, нужно внимательно прослушивать соответствующие сообщения компетентных органов. При угрозе селевых выбросов, по сигналу (оповещению), надо немедленно эвакуироваться по заранее намеченным маршрутам в места укрытия, взяв с собой необходимые документы и ценные вещи. Маршрут движения и пункты сбора должны уточняться в районных отделах по ЧС и по месту жительства", – добавили в МЧС.

Спасатели разработали памятку на случай селевых потоков:

  • покиньте селеопасное русло, если в верховьях селеопасного бассейна наблюдается интенсивный ливневый дождь;
  • не останавливайтесь на отдых вблизи селеопасных русел, на озерных перемычках и под ними;
  • не подходите к движущемуся селевому потоку ближе чем на 50-70 метров;
  • не останавливайтесь вблизи отвесных скал и крутых склонов, так как от сотрясения при прохождении селя может произойти обвал или камнепад;
  • при обнаружении признаков селевого потока немедленно отойдите как можно дальше от русла вверх по горным склонам;
  • не спускайтесь в селевое русло после прохождения селевого вала.

Ранее мы писали, какова ситуация на горных реках Алматы и области перед дождями.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
Сель, угроза, погода, МЧС, меры предосторожности
10:34, 04 июля 2026
Правила поведения в случае угрозы возникновения селя напомнили в МЧС
В Алматинской области на морённых озерах начали сброс воды для предотвращения селей
03:05, 06 июля 2024
В Алматинской области на моренных озерах начали сброс воды для предотвращения селей
Большая Алматинка
15:40, 01 июля 2026
Угроза селя: что творится на реках Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В &quot;Тобыле&quot; рассказали, за счёт чего рассчитывают пройти &quot;Паневежис&quot;
10:01, Сегодня
В "Тобыле" рассказали, за счёт чего рассчитывают пройти "Паневежис"
Российское СМИ прокомментировало перенос матча &quot;Кайрата&quot; в Туркестан
09:15, Сегодня
Российское СМИ прокомментировало перенос матча "Кайрата" в Туркестан
Сандро Шварц рассказал, когда Зайнутдинов сможет вернуться к полноценным тренировкам
08:28, Сегодня
Сандро Шварц рассказал, когда Зайнутдинов сможет вернуться к полноценным тренировкам
Пётр Ян
07:48, Сегодня
Пётр Ян снова оказался в больнице
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: