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Происшествия

Спасатели помогли трехлетнему ребенку, запертому дома

Спасатели помогли трехлетнему ребенку в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 12:42 Фото: pexels
В квартире одной из кокшетауских многоэтажек оказался заперт ребенок 2022 года рождения. Вскоре после вызова на место прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС. Чтобы вызволить малыша, спасателям пришлось лезть на крышу, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда приняли решение проникнуть в квартиру, используя альпинистское снаряжение. О действиях коллег рассказали в пресс-службе МЧС РК 24 июля 2026 года.

Спасатели спустились с крыши девятиэтажного дома на седьмой, через балкон попали в помещение и открыли входную дверь изнутри. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.

В МЧС призывают не оставлять детей без присмотра, даже на короткое время.

Ранее спасатели помогли семье с четырьмя детьми, застрявшей на берегу Балхаша.

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Фото Денис Брагин
Денис Брагин
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