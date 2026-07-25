Спасатели помогли трехлетнему ребенку, запертому дома

В квартире одной из кокшетауских многоэтажек оказался заперт ребенок 2022 года рождения. Вскоре после вызова на место прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС. Чтобы вызволить малыша, спасателям пришлось лезть на крышу, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда приняли решение проникнуть в квартиру, используя альпинистское снаряжение. О действиях коллег рассказали в пресс-службе МЧС РК 24 июля 2026 года.

Спасатели спустились с крыши девятиэтажного дома на седьмой, через балкон попали в помещение и открыли входную дверь изнутри. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.

В МЧС призывают не оставлять детей без присмотра, даже на короткое время.

Ранее спасатели помогли семье с четырьмя детьми, застрявшей на берегу Балхаша.