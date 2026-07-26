Ножевое ранение и шесть подозреваемых: подробности ночного происшествия в Алматы

Около полуночи на пульт "102" поступило сообщение о группе молодых людей с ножами на одной из улиц микрорайона Аксай города Алматы. Уже спустя несколько минут прибывшие на место полицейские задержали шестерых подозреваемых, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, по прибытии сотрудники установили, что во время конфликта молодой человек получил ножевое ранение.

По горячим следам экипаж "Буран-308" задержал шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к произошедшему. На одежде некоторых из них обнаружены следы, похожие на кровь. Кроме того, полицейские изъяли предметы, представляющие интерес для следствия.

Всех задержанных доставили в Управление полиции Ауэзовского района, где с ними проводятся необходимые следственные действия.

В настоящее время следователи устанавливают полную картину произошедшего, выясняют причины конфликта, роль каждого из участников и личность человека, нанесшего ножевое ранение.

Досудебное расследование продолжается.

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