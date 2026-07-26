#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
476.07
541.86
6.08
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
476.07
541.86
6.08
Происшествия

Ножевое ранение и шесть подозреваемых: подробности ночного происшествия в Алматы

Ножевое ранение и шесть подозреваемых: подробности ночного происшествия в Аксае, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 18:07 Фото: Zakon.kz
Около полуночи на пульт "102" поступило сообщение о группе молодых людей с ножами на одной из улиц микрорайона Аксай города Алматы. Уже спустя несколько минут прибывшие на место полицейские задержали шестерых подозреваемых, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, по прибытии сотрудники установили, что во время конфликта молодой человек получил ножевое ранение.

По горячим следам экипаж "Буран-308" задержал шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к произошедшему. На одежде некоторых из них обнаружены следы, похожие на кровь. Кроме того, полицейские изъяли предметы, представляющие интерес для следствия.

Всех задержанных доставили в Управление полиции Ауэзовского района, где с ними проводятся необходимые следственные действия.

В настоящее время следователи устанавливают полную картину произошедшего, выясняют причины конфликта, роль каждого из участников и личность человека, нанесшего ножевое ранение.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что мужчина жестоко расправился с пенсионеркой на севере Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Ножевые ранения нанес неизвестный жительнице ЗКО. Подозреваемого разыскивает полиция
04:39, 31 января 2024
Ножевые ранения нанес неизвестный жительнице ЗКО: подозреваемого разыскивает полиция
Полиция
19:45, 11 марта 2024
Студентов в Актобе подозревают в вымогательстве крупной суммы
В Алматы семейная ссора закончилась убийством
18:06, 06 июля 2026
В Алматы семейная ссора закончилась убийством
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Артём Метусевич
18:32, Сегодня
Матусевич завоевал историческую "бронзу" на чемпионате мира по академической гребле
Магомед Анкалаев
17:56, Сегодня
Магомед Анкалаев хочет подраться с Перейрой или Костой после нокаута над узбеком Гуськовым
Рамазан Темиров
17:15, Сегодня
"Я не хочу с ним драться": узбек Темиров оценил вероятность боя с Алмабаевым
Аргентинец Пасторица из &quot;Актобе&quot; остался доволен игрой команды против &quot;Окжетпеса&quot;
16:55, Сегодня
Аргентинец Пасторица из "Актобе" остался доволен игрой команды против "Окжетпеса"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: