Ножевое ранение и шесть подозреваемых: подробности ночного происшествия в Алматы
Как рассказали в полиции, по прибытии сотрудники установили, что во время конфликта молодой человек получил ножевое ранение.
По горячим следам экипаж "Буран-308" задержал шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к произошедшему. На одежде некоторых из них обнаружены следы, похожие на кровь. Кроме того, полицейские изъяли предметы, представляющие интерес для следствия.
Всех задержанных доставили в Управление полиции Ауэзовского района, где с ними проводятся необходимые следственные действия.
В настоящее время следователи устанавливают полную картину произошедшего, выясняют причины конфликта, роль каждого из участников и личность человека, нанесшего ножевое ранение.
Досудебное расследование продолжается.
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