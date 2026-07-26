Выходка болельщика во время матча привела к задержанию в Алматы

Во время футбольного матча на Центральном стадионе Алматы один из зрителей выбежал на игровое поле с флагом ОСДП, нарушив общественный порядок и требования безопасности при проведении массового мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП Алматы, сотрудники полиции совместно со службой безопасности стадиона оперативно пресекли действия нарушителя. Мужчину задержали непосредственно на поле и доставили в Управление полиции Бостандыкского района.

В отношении задержанного возбуждено административное производство по ст. 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". Собранные материалы будут направлены в суд для принятия процессуального решения.

В полиции напомнили, что любые действия, нарушающие общественный порядок, а также попытки использовать спортивные мероприятия для проведения несанкционированных акций влекут ответственность, предусмотренную законодательством Казахстана.

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