Выходка болельщика во время матча привела к задержанию в Алматы
Как рассказали в пресс-службе ДП Алматы, сотрудники полиции совместно со службой безопасности стадиона оперативно пресекли действия нарушителя. Мужчину задержали непосредственно на поле и доставили в Управление полиции Бостандыкского района.
В отношении задержанного возбуждено административное производство по ст. 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". Собранные материалы будут направлены в суд для принятия процессуального решения.
В полиции напомнили, что любые действия, нарушающие общественный порядок, а также попытки использовать спортивные мероприятия для проведения несанкционированных акций влекут ответственность, предусмотренную законодательством Казахстана.
Ранее сообщалось, что "Кайрат" победил "Ордабасы" и вернул себе лидерство в таблице КПЛ-2026.