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Спорт

"Кайрат" победил "Ордабасы" и вернул себе лидерство в таблице КПЛ-2026

Футбол Победа Ордабасы, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 21:21 Фото: Instagram/f.c.kairat
26 июля на Центральном стадионе Алматы состоялся один из ключевых поединков второго круга казахстанской Премьер-лиги по футболу, где "Кайрат" сумел обыграть своего главного конкурента в чемпионской гонке – "Ордабасы" из Шымкента – со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Эта встреча началась для хозяев поля немного с грустной ноты, команда уже на пятой минуте потеряла одного из своих лидеров, получил травму и был заменен Жоржиньо.

Но это огорчение спустя время поменялось на радость алматинских болельщиков. На 15-й минуте испанец "Кайрата" Марк Гуаль открыл счет красивым ударом головой. Счет 1:0 продержался до конца первого тайма, несмотря на пару опасных моментов со стороны гостей.

После перерыва "Ордабасы" всеми силами пошел в атаку и мог несколько раз поразить ворота чемпиона страны, однако во всех этих ситуациях надежен был голкипер Темирлан Анарбеков.

Бесконечно штурмуя ворота "желто-черных", шымкентский коллектив немного забыл об обороне. Этой ошибкой воспользовались игроки "Кайрата", которые организовали контратаку, приведшую к голу в исполнении Ойва Юккола.

Ко второй добавленной минуте основного времени "Ордабасы" все же сумел забить один мяч благодаря усилиям норвежца Берна Йонсена.

Тем самым алматинская дружина отпраздновала очень важную победу над конкурентом и поднялась на первое место в таблице КПЛ-2026, набрав 45 очков.

Помимо матча в Алматы, прошли еще три поединка в рамках 19-го тура КПЛ-2026. Так, костанайский "Тобыл" минимально переиграл "Атырау" (1:0), "Астана" на своем поле разгромила "Алтай" из Усть-Каменогорска – 4:1, "Елимай" на домашней арене упустил победу над кызылординским "Кайсаром" – 1:1.

В заключительном поединке тура "Каспий" (Актау) принимает у себя столичный "Женис", там пока после первого тайма счет 2:1.

А первый игровой день 19-го тура чемпионата страны прошел вчера, где очень важную победу одержал "Актобе", сломивший сопротивление "Окжетпеса" из Кокшетау (2:1).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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