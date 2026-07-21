Казахстанец улетел в Европу за лучшей жизнью, но оказался на улице без денег

Мечта о высоких заработках в Европе обошлась актюбинцу в 600 тысяч тенге. Мужчина клюнул на объявление о легком трудоустройстве в Литве, однако после перевода денег "агент" просто перестал выходить на связь, передает Zakon.kz.

Как сообщает 21 июля 2026 года газета "Диапазон", безработный за свой счет купил билет на поезд до Алматы и на самолет до Литвы – на это у него ушло 365 тысяч тенге, еще заплатил за оформление ВНЖ 94 тысячи.

А когда приехал в Литву, его никто не встретил, работу не предложил, у него закончились деньги и даже негде было ночевать в чужой стране. В итоге родственники выслали ему деньги на обратную дорогу, в Литве он провел неделю.

Обманутый обратился в Национальную палату потребителей, и ему помогли через суд вернуть все потраченные деньги, он также взыскал 200 тысяч тенге за моральный ущерб.

"Сейчас у этого мужчины уже все хорошо, он открыл свое дело и больше не верит в сомнительные обещания по трудоустройству", – рассказал президент республиканского общественного объединения "Национальная палата потребителей" Ислам Болатов.

Ранее алматинские студенты заявили, что стали жертвами обмана при попытке устроиться на сезонную работу в Европе. Частная компания обещала им вакансии на фермах в Германии, складах и гостиницах, однако после оплаты услуг молодые люди так и не смогли выехать за границу.