Виновен, но свободен: суд вынес решение по делу о смертельном взрыве на СТО в Костанае

Предпринимателя, обвиняемого по делу о смертельном взрыве на станции технического обслуживания в Костанае, признали виновным, однако освободили от уголовной ответственности из-за истечения срока давности, передает Zakon.kz.

Как сообщает 27 июля 2026 года телеканал "Астана ТВ", на скамье подсудимых Алексей Бурдинский, предприниматель и собственник здания, где находилась станция техобслуживания.

Суд признал его виновным в причинении смерти по неосторожности и повреждении чужого имущества при обращении с источником повышенной опасности, но от уголовной ответственности освободил.

Уголовное дело рассматривалось более двух лет. Были допрошены десятки свидетелей, исследованы многочисленные экспертизы и материалы следствия.

"Суд приговорил, Бурдинского Алексея Георгиевича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 104, ч.3 ст. 114, ч. 2, ст. 204 УК РК и освободить его от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности на основания п.2 ч.1 ст.71 УК", – заявил судья Олжас Баяков.

Трагедия произошла 11 декабря 2023 года на территории станции технического обслуживания в жилом массиве Амангельды. После хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение здания и пожар.

Из-под завалов спасатели извлекли троих выживших, еще три человека погибли. Различные травмы получили 15 человек.

Ранее сообщалось, что алматинец выжил после взрыва газа, получив ожоги почти 90% тела.