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События

Взрыв на АЗС с погибшими: суд вынес решение по громкому делу на западе Казахстана

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 21:50 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Атырауской области Жылыойский районный суд вынес приговор по уголовному делу, связанному со взрывом на автозаправочной станции в Кульсары, в результате которого погибли супружеские пары, передает Zakon.kz.

Как пишет 13 июня 2026 года издание "Ак жарык", директор ТОО "Ниет ЛТД" был признан виновным в нарушении правил безопасности на взрывоопасном объекте, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

Дело рассматривалось по части 3 статьи 281 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

"Суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевшей стороны. В пользу детей погибших взыскана компенсация морального вреда – по 10 млн тенге каждому", – говорится в сообщении.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в установленном законом порядке.

Взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием произошел 30 мая 2025 года на территории газозаправочной станции в городе Кульсары Атырауской области.

При взрыве два человека скончались, еще 14 пострадали. Позже стало известно, что пострадали четверо детей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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Канат Болысбек
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