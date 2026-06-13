Взрыв на АЗС с погибшими: суд вынес решение по громкому делу на западе Казахстана
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Атырауской области Жылыойский районный суд вынес приговор по уголовному делу, связанному со взрывом на автозаправочной станции в Кульсары, в результате которого погибли супружеские пары, передает Zakon.kz.
Как пишет 13 июня 2026 года издание "Ак жарык", директор ТОО "Ниет ЛТД" был признан виновным в нарушении правил безопасности на взрывоопасном объекте, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.
Дело рассматривалось по части 3 статьи 281 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
"Суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевшей стороны. В пользу детей погибших взыскана компенсация морального вреда – по 10 млн тенге каждому", – говорится в сообщении.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в установленном законом порядке.
Взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием произошел 30 мая 2025 года на территории газозаправочной станции в городе Кульсары Атырауской области.
При взрыве два человека скончались, еще 14 пострадали. Позже стало известно, что пострадали четверо детей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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