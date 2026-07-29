Локомотив против КАМАЗа: в Алматы произошло жесткое ДТП на переезде

В Алматы грузовик столкнулся с железнодорожным составом. Подробности аварии рассказали Zakon.kz в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП).

Известно, что дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в Турксибском районе.

По предварительным данным, грузовой автомобиль, выполняя маневр, оказался на железнодорожном переезде, где произошло столкновение с поездом, следовавшим в составе девяти вагонов.

В результате аварии водитель КАМАЗа получил травмы и был госпитализирован.

"Факт ДТП зарегистрирован в Управлении полиции Турксибского района. На месте происшествия работали сотрудники полиции, проведен осмотр, составлена схема аварии. Все обстоятельства происшествия устанавливаются". Пресс-служба ДП Алматы

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