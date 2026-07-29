#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
476.75
541.59
6.06
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
476.75
541.59
6.06
Происшествия

Локомотив против КАМАЗа: в Алматы произошло жесткое ДТП на переезде

КАМАЗ, вагоны, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 17:38 Фото: пресс-служба ДП Алматы
В Алматы грузовик столкнулся с железнодорожным составом. Подробности аварии рассказали Zakon.kz в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП).

Известно, что дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в Турксибском районе.

По предварительным данным, грузовой автомобиль, выполняя маневр, оказался на железнодорожном переезде, где произошло столкновение с поездом, следовавшим в составе девяти вагонов.

В результате аварии водитель КАМАЗа получил травмы и был госпитализирован.

"Факт ДТП зарегистрирован в Управлении полиции Турксибского района. На месте происшествия работали сотрудники полиции, проведен осмотр, составлена схема аварии. Все обстоятельства происшествия устанавливаются".Пресс-служба ДП Алматы

Немного ранее мы писали о том, что автобус протаранил сразу три припаркованных автомобиля в городе. По словам водителя общественного транспорта, "он не поместился".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Алматы, силовики, наркопреступность, кадры задержания,
11:08, 10 сентября 2025
Кадры жесткого задержания в Алматы попали на видео
Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ
16:37, 25 мая 2026
Полиция Алматы пошла на жесткие меры против продавцов алкоголя
ДТП
22:15, 30 марта 2026
Жесткое столкновение на железнодорожном переезде близ Алматы: пострадали люди
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UWW
18:40, Сегодня
Казахстанская борчиха Абдималик разгромила гречанку и вышла финал ЧМ-2026
Фото: UWW
18:23, Сегодня
Казахстанской борчихе Мейнамбай не удалось выйти в финал чемпионата мира в Баку
Шара Буллет
17:51, Сегодня
"Дагестанский казах" Шара Буллет готов заменить узбека Рузибоева в бою против Пейджа
Сборная Казахстана по фехтованию на шпаге
17:41, Сегодня
Сборная Казахстана впервые в своей истории стала чемпионом мира по фехтованию на шпаге
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: