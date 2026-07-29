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Происшествия

Турист скончался на глазах у друга в горах на юге Казахстана: МЧС провело спецоперацию

Горы, гора, горная местность, горный туризм, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 19:56 Фото: Zakon.kz
Спасатели МЧС провели спецоперацию с использованием авиации в горах Туркестанской области. На высоте 2400 метров помощь потребовалась туристам: один из-за слабости не мог спуститься сам, а его 48-летний спутник скончался от ухудшения самочувствия до прибытия помощи, передает Zakon.kz.

Об этом 29 июля 2026 года сообщили в пресс-службе ведомства. По данным спасателей, трагедия произошла на территории Аксу-Жабаглинского государственного природного заповедника, на высоте около 2400 метров над уровнем моря.

Тревожный сигнал поступил спасателям от туриста, который сообщил, что его другу стало плохо в горах и он скончался, а сам он из-за резкого ухудшения самочувствия не может самостоятельно спуститься вниз и нуждается в экстренной помощи.

Для проведения поисково-спасательных работ в высокогорную зону были незамедлительно направлены силы и средства МЧС РК. Также был задействован вертолет АО "Казавиаспас".

"С помощью вертолета из труднодоступной горной местности был эвакуирован мужчина 1993 года рождения. После доставки его осмотрели врачи бригады скорой медицинской помощи и оказали необходимую медицинскую помощь. В госпитализации он не нуждался", – раскрыли детали инцидента спасатели.

Также с горы было спущено тело мужчины 1978 года рождения, который, по предварительной информации, скончался вследствие резкого ухудшения состояния здоровья.

МЧС Казахстана напоминает: перед выходом в горную местность необходимо заранее сообщать близким о своем маршруте, учитывать прогноз погоды, иметь при себе средства связи, запас воды, аптечку и необходимые медикаменты.

Ранее мы писали о том, как альпиниста из СНГ бросил на восьмитысячнике Непала гид.

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