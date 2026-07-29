#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
477.17
543.26
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
477.17
543.26
6.01
Происшествия

Казахстанец устроил настоящий кошмар дома и засыпал бранью родную мать

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 01:49 Фото: Zakon.kz
В Сатпаеве местного жителя арестовали на 10 суток за пьяный дебош и нецензурную брань в адрес собственной матери. Мужчину признали виновным в бытовом насилии, совершенном повторно в течение года, передает Zakon.kz.

По материалам дела, мужчина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, проявил неуважение к своей матери, выражался в ее адрес нецензурной бранью и нарушил покой семьи.

"Суд признал, что в действиях гражданина "А" содержится состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 73 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях", – сообщили в суде.

При назначении наказания суд учел признание вины и раскаяние в качестве смягчающих обстоятельств, отягчающим обстоятельством суд признал повторное в течение года совершение однородного административного правонарушения.

По итогам рассмотрения дела мужчина признан виновным.

"Постановлением суда гражданин "А" признан виновным по части 2 статьи 73 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и подвергнут административному аресту сроком на 10 (десять) суток", – говорится в сообщении суда.

Ранее перед представителями Фемиды предстал мужчина, который в Жанааркинском районе набросился на судью, устроив массовую потасовку на спартакиаде.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники
19:43, 23 июля 2026
Казахстанцу хватило одной выходки, чтобы оказаться под арестом на 29 суток
Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление
12:42, 05 марта 2025
Казахстанец избил мать и получил срок
Пьяный астанчанин утроил драку в офисе
10:16, 04 декабря 2023
Пьяный астанчанин устроил драку в офисе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Рафаэль Уразбахтин
02:16, 30 июля 2026
Уразбахтин высказался после победы над "Омонией" в Лиге чемпионов
Ислам Махачев
01:40, 30 июля 2026
Махачев прокомментировал реванш Макгрегора с Холлоуэем
&quot;Адмирал&quot;
01:12, 30 июля 2026
"Адмирал" с казахстанскими хоккеистами в составе обыграл "Брест" по буллитам
Новичок &quot;Кайрата&quot; Мендоса поделился своими эмоциями после победы над &quot;Омонией&quot; в ЛЧ
00:45, 30 июля 2026
Новичок "Кайрата" Мендоса поделился своими эмоциями после победы над "Омонией" в ЛЧ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: