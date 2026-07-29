Казахстанец устроил настоящий кошмар дома и засыпал бранью родную мать

В Сатпаеве местного жителя арестовали на 10 суток за пьяный дебош и нецензурную брань в адрес собственной матери. Мужчину признали виновным в бытовом насилии, совершенном повторно в течение года, передает Zakon.kz.

По материалам дела, мужчина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, проявил неуважение к своей матери, выражался в ее адрес нецензурной бранью и нарушил покой семьи.

"Суд признал, что в действиях гражданина "А" содержится состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 73 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях", – сообщили в суде.

При назначении наказания суд учел признание вины и раскаяние в качестве смягчающих обстоятельств, отягчающим обстоятельством суд признал повторное в течение года совершение однородного административного правонарушения.

По итогам рассмотрения дела мужчина признан виновным.

"Постановлением суда гражданин "А" признан виновным по части 2 статьи 73 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и подвергнут административному аресту сроком на 10 (десять) суток", – говорится в сообщении суда.

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