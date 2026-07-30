Межрегионального наркокурьера задержали в Костанае

В Костанае задержали 25-летнего межрегионального курьера интернет-наркомагазина, который перевозил крупные партии наркотиков между регионами Казахстана для дальнейшего распространения через сеть тайников-закладок, сообщает Zakon.kz.

Для сокрытия преступной деятельности наркотики в вакуумных пакетах были тщательно замаскированы в упаковки из-под сухого молока.

По замыслу подозреваемого, это должно было исключить подозрения при их перевозке и затруднить их обнаружение правоохранительными органами.

В ходе задержания у подозреваемого изъяли партию наркотиков общим весом 1,5 кг – меткатинона и марихуаны. Это эквивалентно более 10 тысячам разовых доз.

Полицейские устанавливают организаторов преступной схемы, канал поставки наркотиков и иных лиц, причастных к функционированию интернет-наркомагазина.

Ранее сообщалось, что с начала июня 2026 года полицейские собаки помогли пресечь 90 наркопреступлений в ходе операции "Карасора-2026".