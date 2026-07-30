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Происшествия

Трогательное спасение: в Актобе пожарный вынес щенка из горящего склада

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 19:17 Фото: Zakon.kz
Во время тушения пожара на строительном рынке в Актобе пожарный вынес из горящего здания совсем маленького щенка. Момент спасения попал на видео, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на плотный дым и высокую температуру, сотрудник оперативно-спасательного отряда ДЧС Димаш Жетпісбай вынес на руках испуганного малыша и отнес его в безопасное место. Спасатели отметили: для них важна каждая жизнь.

Ранее мы писали, что 30 июля 2026 года на территории строительного рынка "Жигер" в Актобе загорелись складские помещения, где хранятся стройматериалы. Вскоре распространение огня остановили, ситуацию взяли под контроль. А в 19:01 в МЧС добавили, что пожар потушен. Причина возгорания устанавливается.

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Фото Денис Брагин
Денис Брагин
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