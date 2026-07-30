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Происшествия

В Алматы вспыхнули склады

В Алматы вспыхнули склады, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 18:59 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Жетысуском районе Алматы на пр. Сейфуллина загорелись складские помещения. На месте ЧП трудятся спасатели. Тушение проводится по повышенному рангу, сообщает Zakon.kz.

По прибытии первых подразделений ДЧС установлено, что отдельно стоящее складское здание горит открытым пламенем. Пожарные автоцистерны подключили к гидрантам и обеспечили бесперебойную подачу воды, рассказали в пресс-службе МЧС РК 30 июля 2026 года.

В Алматы вспыхнули склады, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 18:59

Фото: пресс-служба МЧС РК

К ликвидации пожара привлекли автопоезд МЧС. Для организации работ создали пять боевых участков. На месте развернули штаб пожаротушения.

В Алматы вспыхнули склады, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 18:59

Фото: пресс-служба МЧС РК

Позже пожар на складе полностью ликвидировали. Теперь идут работы проливке конструкций для исключения повторного возгорания.

"По уточненной информации в Жетысуском районе Алматы произошло возгорание кровли складского помещения, а также кровли расположенного рядом административного здания. Благодаря оперативным действиям подразделений МЧС пожар быстро локализован", – передает пресс-служба МЧС.

Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой и моментальным распространением огня по кровельным конструкциям. Жертв и пострадавших нет.

В тот же вечер удалось локализовать крупный пожар на строительном рынке в Актобе.

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Фото Денис Брагин
Денис Брагин
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