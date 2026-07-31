Миллионные доходы: раскрыт грязный бизнес сутенеров из Кокшетау

Почти два млн тенге, телефоны и сеть съемных квартир: притоны с интим-услугами накрыли в Кокшетау. Двоим местным жителям грозит уголовная ответственность за организацию борделей и сводничество, передает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области, по факту организации и содержания притонов, а также сводничества начато досудебное расследование.

В ходе оперативных мероприятий задержаны двое жителей областного центра.

"При проведении обысков изъяты 1 млн 857 тысяч тенге, мобильные телефоны и иные предметы, имеющие значение для расследования. Также полицейскими установлены лица, оказывавшие интимные услуги", – раскрыли детали инцидента 31 июля 2026 года полицейские корреспонденту Zakon.kz.

В полиции также добавили, что досудебное расследование по данному факту продолжается.

Ранее в Алматы накрыли притоны для интимных услуг.