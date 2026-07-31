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Происшествия

Двух российских альпинисток спустили с пиков Заилийского Алатау на вертолете

Горы, гора, горная местность, горный туризм, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 19:59 Фото: Zakon.kz
На пульт 112 поступило сообщение о необходимости срочной эвакуации двух гражданок Российской Федерации, входивших в состав спортивных альпинистских групп и совершавших восхождения по маршрутам различных категорий сложности, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС, первая альпинистка 2002 года рождения получила открытый перелом ноги во время восхождения на пик Октябренок.

Вторая, 1992 года рождения, травмировалась при восхождении на пик Маяковского в Талгарском районе.

"Для проведения спасательной операции незамедлительно были направлены спасатели Республиканского спасательного отряда "Барыс", Службы спасения ДЧС г. Алматы, врачи Центра медицины катастроф МЧС на вертолете Ми-8", – говорится в сообщении.

Сначала вертолет выполнил эвакуацию 34-летней альпинистки с пика Маяковского, расположенного на высоте 4208 метров над уровнем моря.

Затем воздушное судно направилось к пику Октябренок, расположенному на высоте 3480 метров, где была эвакуирована 24-летняя девушка с открытым переломом ноги.

Обеих пострадавших доставили в городскую клиническую больницу №4 Алматы и передали в руки врачей.

Немногим ранее спасатели МЧС провели спецоперацию с использованием авиации в горах Туркестанской области. На высоте 2400 метров помощь потребовалась туристам: один из-за слабости не мог спуститься сам, а его 48-летний спутник скончался от ухудшения самочувствия до прибытия помощи.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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