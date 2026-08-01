Lexus вдребезги раздавил легковушку близ Актобе, есть погибший

Серьезное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло на трассе в Актюбинской области. На участке автодороги столкнулись внедорожник Lexus и легковушка ВАЗ, передает Zakon.kz.

Авария случилась 31 июля 2026 года в районе жилого массива Рауан. В результате мощного удара водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью.

"В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир автомобиля Lexus с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение", – прокомментировали 1 августа 2026 года инцидент корреспонденту Zakon.kz в ДП Актюбинской области.

Кадры с места жесткого столкновения быстро разлетелись по социальным сетям. Сейчас на месте работают правоохранители, которым предстоит установить точные причины и картины произошедшего.

"В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, назначены необходимые экспертизы", – добавили в ведомстве.

В департаменте полиции региона в очередной раз обратились к водителям с призывом неукоснительно соблюдать дистанцию, выбирать безопасный скоростной режим и не рисковать своими и чужими жизнями на дороге.

Ранее три работника Донского горно-обогатительного комбината погибли в результате ДТП на международной автотрассе в Актюбинской области.