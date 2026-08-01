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Происшествия

"Я оцепенела": свидетель рассказала в суде правду об убийстве Нурай Серикбай

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2026 00:16 Фото: Zakon.kz
Новые подробности жестокого убийства Нурай Серикбай прозвучали в зале суда в Шымкенте. Версия подсудимого начала рушиться прямо во время заседания. Выступали свидетель и родные погибшей, которые подробно описали детали того рокового вечера, передает Zakon.kz.

Как сообщает 31 июля 2026 года телеканал "Алматы ТВ", очередное заседание вновь прошло эмоционально. Подсудимый продолжает менять свою версию произошедшего. Он так и утверждает, что Нурай ударила его ножом первая.

Пока обвиняемый пытается переписать события того дня, сегодня в зале суда ему вновь напомнили его первые показания. Тогда Шерхан Аймахан сам признался в убийстве Нурай.

"Я попытался ножом, которым ударил Нурай, покончить с собой. Немного ранил себя, но не смог довести это до конца. Не хватило решимости", – в этих показаниях вы подробно описываете произошедшее. Здесь сказано, что второго ножа у вас не было. Вы раскаялись в содеянном и сами нанесли себе ранение. Вы утверждали, что все помните. Тогда как вы объясните свои нынешние показания?" – задал вопросы подсудимому судья Саммидин Тумиралиев.

Свою версию того рокового дня рассказала свидетель убийства. По ее словам, она услышала крики девушки, когда возвращалась с работы.

Ей навстречу выбежал какой-то парень, в руках у него был большой нож длиной около 15-20 сантиметров, однако каких-либо ранений на его теле она не заметила.

"Он пробежал мимо меня к девушке, которая уже лежала на земле, и еще два или три раза ударил ее ножом. На какое-то время я буквально оцепенела. Рядом стояла еще одна женщина. Она тоже застыла от ужаса. Потом я испугалась, что он нападет и на меня, и убежала домой", – рассказала свидетель Индира Беркинбаева.

После выступления свидетеля, родители погибшей не смогли сдержать своих эмоций. Слушая подробности последних минут жизни дочери, они плакали в зале суда.

Не менее тяжелыми стали показания старшего брата Нурай. Он рассказал, что после случившегося приехал в морг и с трудом узнал сестру.

"На ее теле не было ни одного живого места. Нож прошел даже через куртку, хотя она была новой и очень плотной. О ее шее я даже говорить не хочу. Лицо было полностью обезображено. Такое ощущение, будто по ней наносили удары без остановки. Ее невозможно было узнать. Я не смог сдержать слез", – сказал в суде брат погибшей Султан Серикбай.

В суде братья погибшей также рассказали и о событиях, которые предшествовали трагедии. По их словам, Шерхан Аймахан долгое время преследовал Нурай и постоянно следил за ней.

Родные утверждают, что обращались в правоохранительные органы еще до убийства, однако, по их словам, никаких действенных мер принято не было.

"Он несколько дней следил за ней возле нашего дома. Мы обо всем сообщили, но оператор даже не зарегистрировал наше обращение. В полиции заявление фактически не приняли, а прокуратура отказалась возбуждать дело. Наши звонки на горячую линию тоже остались без реакции", – заявил второй брат погибшей Динмухамед Серикбай.

21-летняя студентка Нурай Серикбай скончалась 11 января 2026 года от ножевых ранений, которые нанес ее знакомый. Подозреваемый в убийстве скрылся с места преступления.

Но 13 января 2026 года в полиции заявили о его задержании в 10 км от Шымкента. Позднее родные девушки раскрыли детали жестокого убийства.

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Канат Болысбек
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