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Процесс по делу об убийстве Нурай Серикбай пришлось отложить: названа причина

Зал суда, суд, приговор, судебный процесс, судебная система, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 20:35 Фото: Zakon.kz
Суд отложил первое заседание по делу о гибели Нурай Серикбай в Шымкенте. Причиной стало состояние здоровья подсудимого, передает Zakon.kz.

Как сообщает 21 июля 2026 года телеканал "Алматы ТВ", в связи с этим судья перенес рассмотрение уголовного дела. Несмотря на это, стороны успели озвучить свои позиции. Защита ходатайствовала о рассмотрении дела без участия присяжных заседателей.

В свою очередь, представители потерпевшей стороны потребовали максимально открытого судебного разбирательства и попросили организовать прямую трансляцию процесса.

"Насколько я понял, у подсудимого сейчас четыре адвоката. Не исключаю, что у них выработана единая линия защиты. Однако давать какие-либо оценки я не буду. Свою позицию смогу озвучить только после того, как полностью ознакомлюсь с материалами дела", – заявил адвокат потерпевшей стороны Аянхан Омаров.

Следующее судебное заседание назначили на 23 июля 2026 года.

21-летняя студентка Нурай Серикбай скончалась 11 января 2026 года от ножевых ранений, которые нанес ее знакомый. Подозреваемый в убийстве скрылся с места преступления.

Но 13 января 2026 года в полиции заявили о его задержании в 10 км от Шымкента. Позднее родные девушки раскрыли детали жестокого убийства.

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