Видео с перевернувшимся катером на Каспии прокомментировали спасатели

В соцсетях распространяется видео с ночным происшествием на Каспии, в котором перевернулся катер с отдыхающими, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что на борту находились семь человек – водитель и шесть пассажиров (пять девушек и один парень).

По словам участников происшествия, после опрокидывания судна пассажиры около часа находились в воде. Они заявляют, что проходившие мимо катера якобы не заметили их из-за темного времени суток и громкой музыки. В итоге их увидел экипаж другого катера, который помог доставить всех на берег.

"Никто не получил тяжелых травм, однако некоторые получили легкие повреждения и наглотались морской воды. Сразу после случившегося спасатели к ним якобы не прибыли, а в областную многопрофильную больницу они обратились самостоятельно", – отмечает издание.

Одни пользователи призывают запретить эксплуатацию скоростных катеров в темное время суток, другие требуют усилить контроль за водными аттракционами и проверять квалификацию судоводителей. Многие считают, что подобное происшествие было лишь вопросом времени.

Инцидент прокомментировали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

"Опрокидывание катера произошло 28 июля около 23:30. Видео же появилось в Сети 2 августа. По факту происшествия в отношении виновных лиц составлены протоколы по ст. 582 и 583 КоАП РК с наложением соответствующих взысканий. Для установления причин происшествия материалы направлены в Департамент по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта РК. Кроме того, в управление полиции направлено письмо о помещении судна на специализированную штрафную стоянку". ДЧС Мангистауской области

В ДЧС Мангистауской области также призвали жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности при эксплуатации маломерных судов.

"Не допускайте перегруза плавсредств, обязательно используйте спасательные жилеты, не выходите в море при неблагоприятных погодных условиях и соблюдайте правила судоходства. Берегите свою жизнь и жизнь окружающих", – отметили спасатели.

В Сети также распространилось видео, на котором гидроцикл создавал угрозу безопасности отдыхающих 1 августа на территории базы отдыха у Жанаозена.

В ходе проверки было установлено, что владелец гидроцикла нарушил требования безопасности на воде. В отношении него составлен протокол по ч. 5 ст. 582 КоАП РК (Управление маломерным судном без надетых и застегнутых индивидуальных спасательных средств). Санкция статьи предусматривает штраф в размере 5 МРП (21 625 тенге).

Во время рейда на Астанинском водохранилище в Аршалынском районе спасатели эвакуировали трех человек, которых сильной волной унесло на SUP-досках к противоположному берегу.