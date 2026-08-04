#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
475.38
547.73
5.93
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
475.38
547.73
5.93
Происшествия

Туриста из России жестоко избили на берегу Балхаша

весло, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 09:26 Фото: pixabay
Иностранного туриста жестоко избили на берегу озера Балхаш в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Информация об инциденте появилась в соцсетях в начале августа. Сообщается, что это случилось 31 июля 2026 года на пляже возле зоны отдыха "Тулпар" в городе Балхаше.

"Ко мне обратилась девушка потерпевшего с просьбой придать этой истории огласку. По словам Рады Пак, они вместе с молодым человеком Иваном Гербером приехали из Санкт-Петербурга в Казахстан на день рождения ее мамы. 31 июля около 15:30 после катания на SUP-досках на пляже неизвестный мужчина, как утверждает заявительница, взял их весло и проигнорировал просьбу вернуть его. Далее, по словам потерпевшей, мужчина внезапно начал наносить Ивану удары их же металлическим веслом. Несмотря на попытки окружающих остановить конфликт, избиение продолжилось. Как утверждает девушка, после того как весло сломалось, нападавший продолжил наносить удары металлической частью, а затем кулаками и ногами, в том числе по голове. Очевидцы были вынуждены вмешаться, чтобы прекратить происходящее. После случившегося пострадавшие вызвали скорую помощь и полицию", – пишет автор публикации Аркадий Петроченко в Instagram.

По словам потерпевшей, у ее парня диагностированы перелом носа, проблемы с челюстью, потеря чувствительности части головы, многочисленные ушибы, ссадины и другие травмы.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам расследования действиям каждого участника инцидента будет дана соответствующая правовая оценка в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности", – прокомментировали в полиции.

В Караганде ранее полиция произвела массовое задержание из-за устроенной молодыми людьми потасовки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
интуристы застряли на берегу Балхаша
23:47, 09 июня 2026
Иностранные туристы застряли на берегу Балхаша
Насилие над детьми, насилие над несовершеннолетними, физическое насилие
19:06, 06 июня 2025
В Балхаше экс-полицейский жестоко избил бывшую жену
аферистка сдавала гостевые домики на берегу Балхаша
23:02, 26 июля 2024
Аферистка сдавала несуществующие гостевые домики на берегу Балхаша
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Определилась соперница Елены Рыбакиной во втором круге WTA 1000 в Торонто
10:36, Сегодня
Определилась соперница Елены Рыбакиной во втором круге WTA 1000 в Торонто
Елена Рыбакина получила исторический шанс стать первой ракеткой мира на турнире в Торонто
10:22, Сегодня
Елена Рыбакина получила исторический шанс стать первой ракеткой мира на турнире в Торонто
Всеволод Шумков (в синем) в финале ЧМ-2025 против Абдумалика Халокова
10:06, Сегодня
Допуск России меняет баланс сил в олимпийском боксе. Что теряют Казахстан и Узбекистан
Назым Кызайбай
10:01, Сегодня
Cтал известен состав женской сборной Казахстана по боксу на Азиатские игры-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: