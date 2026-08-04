Туриста из России жестоко избили на берегу Балхаша

Иностранного туриста жестоко избили на берегу озера Балхаш в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Информация об инциденте появилась в соцсетях в начале августа. Сообщается, что это случилось 31 июля 2026 года на пляже возле зоны отдыха "Тулпар" в городе Балхаше.

"Ко мне обратилась девушка потерпевшего с просьбой придать этой истории огласку. По словам Рады Пак, они вместе с молодым человеком Иваном Гербером приехали из Санкт-Петербурга в Казахстан на день рождения ее мамы. 31 июля около 15:30 после катания на SUP-досках на пляже неизвестный мужчина, как утверждает заявительница, взял их весло и проигнорировал просьбу вернуть его. Далее, по словам потерпевшей, мужчина внезапно начал наносить Ивану удары их же металлическим веслом. Несмотря на попытки окружающих остановить конфликт, избиение продолжилось. Как утверждает девушка, после того как весло сломалось, нападавший продолжил наносить удары металлической частью, а затем кулаками и ногами, в том числе по голове. Очевидцы были вынуждены вмешаться, чтобы прекратить происходящее. После случившегося пострадавшие вызвали скорую помощь и полицию", – пишет автор публикации Аркадий Петроченко в Instagram.

По словам потерпевшей, у ее парня диагностированы перелом носа, проблемы с челюстью, потеря чувствительности части головы, многочисленные ушибы, ссадины и другие травмы.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам расследования действиям каждого участника инцидента будет дана соответствующая правовая оценка в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности", – прокомментировали в полиции.

В Караганде ранее полиция произвела массовое задержание из-за устроенной молодыми людьми потасовки.