Гарь и дым: в пригороде Алматы загорелся карьер с мусором

В Алматинской области второй день тушат пожар в Аксайском карьере, находящемся на границе с городом Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) области, 3 августа 2026 года в Карасайском районе, в Аксайском ущелье, на территории карьера "Аксай" (пос. Жанатурмыс) произошло возгорание мусора.

"На место происшествия оперативно прибыли силы и средства ДЧС. Пожар был локализован. Угрозы распространения огня на близлежащие территории нет", – сообщили в ДЧС.

На сегодня возгорание продолжают тушить, но процесс осложняется тем, что очаги тления находятся на крутом труднодоступном склоне, куда затруднен подъезд пожарной техники. Кроме того, сильные порывы ветра способствуют распространению тления, что значительно осложняет проведение работ по полной ликвидации возгорания.

30 июля в Жетысуском районе Алматы пожарные боролись с пожаром на складах.