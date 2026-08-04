#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
475.38
547.73
5.93
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
475.38
547.73
5.93
Происшествия

Гарь и дым: в пригороде Алматы загорелся карьер с мусором

горит карьер под Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 12:32 Фото: ДЧС Алматинской области
В Алматинской области второй день тушат пожар в Аксайском карьере, находящемся на границе с городом Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) области, 3 августа 2026 года в Карасайском районе, в Аксайском ущелье, на территории карьера "Аксай" (пос. Жанатурмыс) произошло возгорание мусора.

"На место происшествия оперативно прибыли силы и средства ДЧС. Пожар был локализован. Угрозы распространения огня на близлежащие территории нет", – сообщили в ДЧС.

На сегодня возгорание продолжают тушить, но процесс осложняется тем, что очаги тления находятся на крутом труднодоступном склоне, куда затруднен подъезд пожарной техники. Кроме того, сильные порывы ветра способствуют распространению тления, что значительно осложняет проведение работ по полной ликвидации возгорания.

30 июля в Жетысуском районе Алматы пожарные боролись с пожаром на складах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, матч, футбол
12:38, Сегодня
45 тысяч зрителей и парковка на 1 000 авто: каким будет новый стадион, который строят в Алматы
Алматы, пожар, склад
15:23, 07 июня 2024
Черный дым встревожил алматинцев: загорелся склад
пожар на мусорном полигоне в Алматинской области
14:58, 16 сентября 2025
Пожар на мусорном полигоне под Алматы: масштабы и причины долгой ликвидации
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стал известен состав сборной Казахстана на молодёжный чемпионат мира по лёгкой атлетике
13:32, Сегодня
Стал известен состав сборной Казахстана на молодёжный чемпионат мира по лёгкой атлетике
Появились новости о строительстве стадиона в Алматы на 45 тысяч мест
13:16, Сегодня
Появились новости о ходе строительства стадиона в Алматы на 45 тысяч мест
Тимур Пирназаров
12:58, Сегодня
Казахстанский боксёр Пирназаров проведёт бой с опытным американцем Киддом в Майами
Где можно будет посмотреть матч &quot;Левски&quot; – &quot;Кайрат&quot; в Лиге чемпионов
12:41, Сегодня
Где можно будет посмотреть матч "Левски" – "Кайрат" в Лиге чемпионов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: