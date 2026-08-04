Осужденный за крупное мошенничество казахстанец месяцами скрывался от полиции
По данным ведомства, 36-летний мужчина ранее получил срок за аферу в особо крупном размере. Согласно решению суда, он находился под пробационным контролем.
Однако в январе 2026 года нарушил ограничения, самовольно покинул место жительства и исчез. Задержать фигуранта оперативникам удалось в Семее при содействии местных коллег.
"В результате разыскиваемый водворен в СИЗО города Семей. В ближайшее время беглец будет этапирован в город Павлодар", – сообщил начальник Управления криминальной полиции Департамента полиции Павлодарской области Жаслан Танжанов.
В полиции также добавили, что с начала года павлодарские стражи порядка установили местонахождение 57 уголовников, скрывавшихся от органов дознания, следствия и суда.
Ранее сотрудники Департамента полиции (ДП) Алматы провели спецоперацию в пригороде. Стражи порядка мегаполиса вышли на след и задержали преступную группу квартирных воров.