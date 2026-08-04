Осужденный за крупное мошенничество казахстанец месяцами скрывался от полиции

Осужденный за крупное мошенничество павлодарец подался в бега и семь месяцев скрывался от пробационного контроля. Инцидент 4 августа 2026 года прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, 36-летний мужчина ранее получил срок за аферу в особо крупном размере. Согласно решению суда, он находился под пробационным контролем.

Однако в январе 2026 года нарушил ограничения, самовольно покинул место жительства и исчез. Задержать фигуранта оперативникам удалось в Семее при содействии местных коллег.

"В результате разыскиваемый водворен в СИЗО города Семей. В ближайшее время беглец будет этапирован в город Павлодар", – сообщил начальник Управления криминальной полиции Департамента полиции Павлодарской области Жаслан Танжанов.

В полиции также добавили, что с начала года павлодарские стражи порядка установили местонахождение 57 уголовников, скрывавшихся от органов дознания, следствия и суда.

Ранее сотрудники Департамента полиции (ДП) Алматы провели спецоперацию в пригороде. Стражи порядка мегаполиса вышли на след и задержали преступную группу квартирных воров.